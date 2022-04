Disabili: direttrice Trenitalia,nessun turista ha voluto alzarsi

(ANSA) - GENOVA, 19 APR - "Nessuno dei 27 viaggiatori che avevano occupato i posti riservati ai disabili si è alzato, i viaggiatori sono stati invitati più volte dal nostro personale di bordo e assistenza presente a lasciare liberi i posti evidenziando che erano riservati a una comitiva di ragazzi disabili, però questo invito non è stato minimamente accolto".

Lo ha detto la direttrice regionale Trenitalia Liguria Giovanna Braghieri in una conferenza stampa convocata per fare chiarezza sul caso dei 27 disabili respinti da un treno alla stazione ferroviaria di Genova Principe perché i posti prenotati erano stati occupati abusivamente da un gruppo di turisti.

"Siamo molto dispiaciuti di questo episodio, abbiamo cercato di approntare la miglior soluzione per garantire il proseguimento del viaggio. - spiega - Abbiamo ritenuto di trovare una soluzione rapidamente attivabile per dare un viaggio confortevole a questi ragazzi con la proposta di un bus in sostituzione dei posti seduti che non erano più disponibili sul convoglio". Braghieri conferma che Trenitalia effettuerà il rimborso integrale dei biglietti acquistati dai disabili.

"L'invito ai ragazzi per un viaggio a Euroflora si concretizzerà sicuramente con un viaggio in treno - aggiunge -. Saremo molto contenti di poter ospitare questi ragazzi su un nostro treno".

