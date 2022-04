Pasqua: Sanremo, spiagge e ciclabile assaltate dai turisti

(ANSA) - SANREMO, 17 APR - E' stata una Pasqua all'insegna dell'outdoor nella Riviera ligure di Ponente con la pista ciclabile di Sanremo e le spiagge, che sono state prese d'assalto da turisti e residenti. Chi in bicicletta, a piedi o con i pattini, per tutti è stata l'occasione per trascorrere una giornata all'aria aperta, a caccia della prima tintarella. Gli amanti degli sport acquatici, inoltre, complice il vento che da giorni imperversa in provincia di Imperia, ne hanno approfittato per un'uscita con il kite o il windsurf. Affollati i lungomare di Bordighera e Sanremo e i dehors di bar e ristoranti. Il tutto esaurito era già stato preannunciato nei giorni scorsi per questa prima Pasqua del dopo pandemia. (ANSA).