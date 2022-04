Motta: "C'è amarezza, ma al Picco ce la giochiamo con tutti"

(ANSA) - LA SPEZIA, 15 APR - Simone Inzaghi loda tutto l'attacco dopo la vittoria al Picco della Spezia. L'Inter ha convinto soprattutto dopo i cambi, arrivati all'ora di gioco, ma il tecnico spiega: "Ci sono partite ravvicinate e ho fatto alcune valutazioni. Lautaro è entrato benissimo come Sanchez, ma sono contento anche di Dzeko e Correa. Senza dimenticare Caicedo che si sta allenando benissimo".

C'era attesa alla vigilia per vedere Gosens dal primo minuto.

"Ho valutato se farlo giocare, poi gli ho preferito Perisic. La partita si è indirizzata con i cambi, ma credo che in queste sfide che mancano ci verrà molto molto utile". Sul turn over mancato: "Penso che parlare di titolatissimi sia difficile.

Hanno giocato tutti durante questa stagione, ci attende una partita ogni tre giorni e ci serviranno nuovamente tutti.

Stamattina ho scelto la formazione con molta serenità". Infine un accenno a Bastoni, uscito a 10' dalla fine: "Spero siano solo crampi".

"La vittoria dell'Inter è meritata, ma a noi rimane amarezza perché credo che in questo stadio possiamo tenere testa anche ad una squadra forte come quella nerazzurra". A Thiago Motta non riesce il colpo contro la sua ex, ma il tecnico sottolinea la prova coraggiosa della propria squadra. "Tutto sommato abbiamo fatto una buona partita, contro una squadra che sta giocando per vincere lo scudetto. Fatto il nostro massimo, tentando di rimanere alti il più possibile. Peccato non essere stati precisi con l'ultimo passaggio".

La prima mezz'ora in particolare ha mostrato una squadra in salute. "L'Inter ti mette in difficoltà quando apre il campo, lo sapevamo, quindi siamo rimasti compatti, con una buona scelta in cui far pressing senza scoprirci. Tutto sommato credo che lo Spezia abbia fatto la sua prestazione". Prima rete in stagione per Maggiore, il capitano per il quale Motta aveva speso parole di elogio dopo la partita di Empoli, sottolineando come paghi con la scarsa lucidità in area il suo sacrificarsi: "Un bellissimo gol, ma non solo quello. Fa un grande lavoro per il gruppo. E' un giocatore che ha ricoperto tanti ruoli e ha sempre dato tutto con il sorriso, per questo gioca sempre con me".

