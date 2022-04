Calcio: Blessin, il raddoppio in fuorigioco, gol andva annullato

(ANSA) - MILANO, 15 APR - "Abbiamo recuperato molti palloni, ma è mancato il gioco in profondità, il passaggio decisivo.

Sapevamo che il Milan è fortissimo, volevamo giocare con coraggio ma ci è mancata la proposta offensiva. Sono comunque contento a livello tattico, il Milan non ha avuto molte occasioni": lo dice Alexander Blessin tecnico del Genoa dopo la sconfitta contro il Milan in conferenza stampa. "La Var non ha visto il fallo di mano sul 2-0, ma sul tiro un giocatore del Milan copriva il portiere in fuorigioco. La vittoria rossonera era certa, ma fa male subire il raddoppio allo scadere. Facciamo comunque i complimenti ai rossoneri". (ANSA).