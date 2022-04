Restaurata la fontana del Nettuno di Villa Scassi

(ANSA) - GENOVA, 14 APR - Restaurata la fontana cinquecentesca del Nettuno di Villa Scassi a Sampierdarena, grazie a un intervento di Aster in collaborazione con la Sovrintendenza alle Belle Arti. L'intervento è stato sostenuto dall'assessore al bilancio e manutenzioni Pietro Piciocchi e dal presidente del Municipio II Centro Ovest Michele Colnaghi.

Il restauro, effettuato dalle Belle Arti, ha riportato all'originale candore la statua del Nettuno che in passato era stata vandalizzata. Intorno è stato sistemato un prato con piante e il perimetro della vasca è stato illuminato con led.

«Questa villa di Sampierdarena, di grande valore affettivo per il quartiere e dalle importanti caratteristiche architettoniche, sarà oggetto di un ampio progetto di riqualificazione di quasi 2milioni di euro nell'ambito degli interventi finanziati attraverso le risorse del Pnrr. Gli altri parchi storici che abbiamo proposto sono Villa Imperiale a San Fruttuoso, Villa Pallavicini a Pegli, Villa Duchessa di Galliera a Voltri e Villa Serra di Comago. Genova può vantare uno straordinario patrimonio di ville storiche da valorizzare", ha detto Piciocchi.

«Chi, come me, è cresciuto in questo quartiere è profondamente legato a questa villa, ai suoi giardini e alla fontana che ne è un grande pregio. Per questo, quando un anno e mezzo fa mi sono insediato, ho subito portato all'attenzione dell'assessore Piciocchi la situazione di Villa Scassi e gli ho chiesto di programmarne il recupero esprimendo il desiderio di vedere restaurata la fontana prima del termine del mio mandato", ha ricordato Colnaghi. (ANSA).