Energia: intesa Renergetica-Rem per sviluppo agrivoltaico

(ANSA) - GENOVA, 13 APR - La genovese Renergetica, pmi innovativa quotata su Euronext Growth Milan di Borsa italiana e Rem Tec startup innovativa, hanno sottoscritto un accordo per sviluppare insieme nuovi progetti nel settore dell'agrivoltaico, nuova frontiera che combina la produzione di energia solare e le pratiche agricole con lo scopo di ottimizzare entrambe: colture e attività zootecniche che convivono con gli impianti solari.

L'obiettivo è mettere insieme le competenze delle due società per farle diventare "punto di riferimento per il futuro dell'agrivoltaico nel nostro Paese" sottolinea una nota congiunta delle due realtà.

Renergetica, attiva in Italia, Cile, Stati Uniti, Spagna e Colombia, sviluppa progetti di impianti fotovoltaici (cerca il terreno, la connessione con la rete elettrica, le pratiche amministrative per essere autorizzati alla costruzione dell'impianto) sui mercati internazionali ed è partner di alcuni dei gruppi più importanti nel settore dell'energia.

Rem Tec possiede tecnologie brevettate, gestisce i primi siti agrovoltaici (marchio brevettato) al mondo realizzati in Italia nel 2011e ha realizzato altri impianti agrovoltaici in Francia, Giappone e Cina. "La collaborazione ha dunque lo scopo di garantire la migliore integrazione possibile tra la produzione agricola e la produzione di energia - spiegano i responsabili delle due aziende - favorendo in questo modo quel processo di transizione energetica che oggi più che mai appare necessario al nostro Paese". (ANSA).