Scuola: a Recco studenti faranno manutenzione aree verdi

(ANSA) - GENOVA, 08 APR - Approvata con delibera di giunta la bozza di convenzione e la bozza del "Progetto formativo di orientamento per l'alternanza scuola-lavoro" con l'Istituto di Istruzione Superiore "Bernardo Marsano" - Istituto Professionale e Tecnico Agrario Statale di Genova. L'alternanza scuola-lavoro è una modalità didattica innovativa che, attraverso l'esperienza pratica, aiuta a consolidare le conoscenze acquisite a scuola e a testare sul campo le attitudini di studentesse e studenti, ad arricchirne la formazione e a orientarne il percorso di studio e, in futuro, di lavoro, grazie a progetti in linea con il loro piano di studi. Attraverso questa combinazione di preparazione scolastica ed esperienza lavorativa, gli studenti affiancheranno i giardinieri comunali per la manutenzione delle aree verdi delle scuole cittadine, delle aiuole e delle altre zone verdi pubbliche sul territorio comunale. Sarà il responsabile del settore Ambiente e Verde Pubblico del Comune di Recco a stilare i progetti individuali con gli studenti. "Siamo soddisfatti di poter contribuire al sistema dell'alternanza scuola-lavoro - commentano il sindaco Carlo Gandolfo e l'assessore alla manutenzione Caterina Peragallo - per assicurare ai giovani competenze utilizzabili nel mondo del lavoro. La formazione e la crescita dei giovani, sotto il profilo personale e sociale, costituiscono un tassello significativo delle attività della nostra Amministrazione".

La convenzione, che sarà firmata dal sindaco Gandolfo, avrà validità triennale dalla data di sottoscrizione. (ANSA).