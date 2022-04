Mostre: il 'Barocco segreto' a Palazzo della Meridiana

(ANSA) - GENOVA, 06 APR - Genova propone un viaggio nel lato più intimo del barocco, attraverso 80 opere, alcune delle quali mai esposte prima in pubblico, per ritrovare l'atmosfera degli ambienti delle antiche dimore, delle loro stanze allestite per incuriosire e sedurre o raccogliersi in preghiera. Dalle quadrerie alle cappelle di palazzo, passando con l'immaginazione tra i salotti di casa per ammirare oggetti da parata, ma anche di semplice uso quotidiano, con un percorso che si snoda nelle cinque sale espositive al primo piano nobile di Palazzo della Meridiana, uno dei 42 Palazzi dei Rolli Patrimonio Unesco dal 2006. È questo, in breve, "Barocco segreto. Arte genovese dalla collezioni private", mostra a cura di Agnese Marengo e Anna Orlando, visitabile fino al 10 luglio 2022, che si inserisce nel "Progetto Superbarocco" che oltre a Palazzo Ducale prevede esposizioni in diversi musei e residenze cittadine.

"Non potevamo mancare - spiega Davide Viziano, presidente associazione Amici di Palazzo della Meridiana - e questa è un'avventura che si inserisce in un momento complesso, pensiamo alla guerra e alla pandemia, lanciando un messaggio positivo.

Qui abbiamo esposto opere che arrivano solo da collezioni private, che non erano visibili, e questa è un'occasione per far conoscere i tesori segreti dei nostri magnifici palazzi genovesi". (ANSA).