Vescovo Suetta, Francia cessi discriminazioni

(ANSA) - VENTIMIGLIA, 04 APR - "Riprendo le parole del Santo Padre e faccio appello alle autorità, alla Nazione francese, affinché cessino al più presto tali ingiuste discriminazioni e condotte, che ricadono su persone povere e indifese e pure sulle altre nazioni europee, in particolare, in questo caso, l'Italia". Lo scrive in una nota il vescovo di Ventimiglia e Sanremo Antonio Suetta, facendo riferimento alla tragedia avvenuta in A10 dove, sabato scorso, hanno perso la vita due migranti e un terzo è rimasto ferito in modo grave, travolti da un furgone con targa monegasca che trasportava pizze e focacce nel Principato di Monaco. (ANSA).