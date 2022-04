Migranti: Mulè, serve centro. Ipotesi più probabile Parco Roya

(ANSA) - VENTIMIGLIA, 04 APR - "L'ipotesi di un centro è quella che secondo me va ricercata, soprattutto nell'immediato e su questo posso assicurarvi che già abbiamo delle idee e su queste idee stiamo lavorando per arrivare molto presto all'individuazione di un luogo dove in sicurezza, coniugando regole umanitarie e ordine pubblico". Lo ha detto il sottosegretario alla Difesa Giorgio Mulè oggi a Imperia, a margine del sopralluogo alla ex Caserma Crespi, intervenendo sulla tragedia di sabato scorso sull'A10, a Bordighera, in cui due migranti sono morti travolti da un furgone, mentre attraversavano la carreggiata e un terzo è rimasto gravemente ferito. Mulè ha poi indicato come ipotesi preferenziale quella di riaprire, per un numero massimo di 90 stranieri, il centro del Parco Roya, aperto nel 2016 e chiuso nell'estate del 2020, in concomitanza con l'emergenza sanitaria. "Sono d'accordo sul fatto che è necessario un luogo - ha aggiunto -. Abbiamo cercato nei mesi scorsi di non avere un unico centro, cercando una soluzione che risiedeva nel fatto che i singoli comuni stabilivano delle aree. A oggi devo dire che questa iniziativa procede con lentezza. L'ipotesi di un centro è reale, bisogna ragionarci vista la necessità di garantire sicurezza, evitare assembramenti ed evitare che si creino 'bolle' in città per cui i cittadini, giustamente, sono preoccupati". (ANSA).