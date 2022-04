Ponte Genova: Possetti, la musica alleggerisce il dolore

(ANSA) - GENOVA, 03 APR - "La musica aiuta ad alleggerire il dolore che uno prova e riesce ad avvicinare alla vicenda persone che magari sono distaccate e che non hanno percepito quello che abbiamo provato". Così Egle Possetti, presidente del Comitato ricordo vittime del Morandi, alla prima del concerto a Genova nella chiesa dell'Annunziata. Un concerto, con brani inediti e grandi classici, per ricordare le 43 vittime del ponte Morandi, l'infrastruttura crollata il 14 agosto 2018. Il programma abbina tre brani commissionati per l'occasione "14 agosto" per mezzosoprano, coro e orchestra di Giuliana Spalletti; "Disoriente", per mezzosoprano e orchestra di Marco Sinopoli e "Vele di luce" per mezzosoprano e orchestra di Giancarlo Zedde abbinati alla Pastorale d'été di Arthur Honegger e al Siegfried-Idyll di Richard Wagner. I tre brani inediti, scritti da autori di generazioni diverse, sono un percorso attraverso le fasi della tragedia: il crollo e la lacerazione insanabile; il soccorso, la solidarietà e la rinascita spirituale; infine la ricostruzione e il bisogno di redenzione. Hanno eseguito i brani il giovane mezzosoprano torinese Laura Capretti, l'Orchestra e il Coro dell'Accademia "Stefano Tempia" sotto la bacchetta del direttore Antonmario Semolini. Il concerto si è tenuto nella basilica dell'Annunziata. L'evento è realizzato con il patrocinio del Comune di Genova e dell'Arcidiocesi di Genova e la collaborazione del Comitato Ricordo Vittime Morandi e del Rotary Club Torino Duomo. Ieri è stata presentata l'anteprima nazionale nella Cattedrale di San Giovanni Battista di Torino.

Al concerto erano presenti il sindaco Marco Bucci e l'assessore regionale alla Cultura Ilaria Cavo. (ANSA).