Ucraina: a 101 anni dona coperta che le regalarono Americani

(ANSA) - LA SPEZIA, 30 MAR - Aveva 23 anni Rosa quando i militari americani, arrivati in Italia per liberare il Paese dal nazifascismo, regalarono a lei e a suo marito delle coperte di lana. Quelle stesse coperte, conservate per 77 anni, oggi sono partite con un carico di aiuti raccolti dalla Caritas diocesana della Spezia da Santo Stefano Magra per l'Ucraina. È stata la stessa nonna Rosa, che oggi ha 101 anni ed è residente a Carrara, a voler mandare tra gli aiuti anche quella coperta. Un messaggio di solidarietà. "La storia si ripete. Si ripetono le guerre ma anche i gesti di pace e di speranza", questo il messaggio che accompagna il dono. "Credevo di non rivedere più quegli orrori", ha detto nonna Rosa ai volontari che sono andati a ritirare il pacchetto.

Stamattina sono partiti su un tir messo gratuitamente a disposizione dalla Tarros 33 bancali misti di generi alimentari, prodotti per l'infanzia e farmaci oltre a un centinaio di sacchi di indumenti e coperte raccolti dai cittadini della Spezia e della vicina Massa Carrara. Tra queste coperte anche quelle bellissime coperte di lana regalate da nonna Rosa. (ANSA).