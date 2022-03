Ucraina: Kovalenko, maglia all'asta per atleti bielorussi

(ANSA) - LA SPEZIA, 30 MAR - Il giocatore dello Spezia Viktor Kovalenko ha donato una sua maglia firmata per finanziare una raccolta fondi a favore di quegli sportivi bielorussi che vengono ostracizzati perché critici del regime di Aleksandr Lukashenko. Il calciatore ucraino partecipa all'asta di eBay indetta dalla Belarusian Sport Solidarity Foundation, associazione nata nel 2020 che sostiene, anche nelle spese legali, gli atleti che hanno subìto conseguenze dall'aver chiesto pubblicamente una svolta in senso democratico al governo della Bielorussia. Tra questi la star della WNBA Yelena Leuchanka, la sciatrice Aleksandra Romanovskaya e la rugbista Maria Shakuro, che hanno affermato di essere state in passato incarcerate. Sulla maglia, che ha un prezzo di partenza di mille dollari, il calciatore dello Spezia ha scritto "Stop War, Peace in Ukraine". (ANSA).