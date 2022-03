Razziavano negozi nel Savonese, sgominata baby gang

(ANSA) - GENOVA, 30 MAR - In tre mesi hanno razziato venti negozi tra Pietra Ligure e Loano, spaccando le vetrine e saccheggiando quanto trovavano. I carabinieri di Albenga e di Pietra hanno individuato la gang e arrestato il capo. In manette è finito un ragazzo di 18 anni mentre i suoi complici, due minorenni e due maggiorenni, sono stati denunciati.

I ragazzi hanno preso di mira bar, tabaccherie, negozi di abbigliamento, ma anche macchine e moto. Per entrare nei negozi spaccavano le vetrine e poi rubavano tutto: stecche di sigarette, gratta e vinci, monetine. A volte hanno messo a segno anche più colpi in una notte sola. I militari hanno incastrato la banda attraverso le immagini di videosorveglianza dei negozi e alcune testimonianze. I carabinieri hanno anche ritrovato la refurtiva in casa dei giovani e l'hanno restituita ai proprietari. (ANSA).