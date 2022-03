'Montale fuori casa' a Monika Bulaj

(ANSA) - GENOVA, 30 MAR - Il Premio Montale Fuori di Casa per la sezione Giornalismo Fotografico, patrocinato dal Ministero della Cultura e dalla Regione Liguria, è stato attribuito alla fotografa, reporter, documentarista, Monika Bulaj (Varsavia, 1966) molto nota per la sua ricerca sui confini delle fedi, minoranze e popoli nomadi a rischio, in Eurasia, Africa e nei Caraibi. La premiazione si terrà il 5 aprile alle 17.30 presso il Camec della Spezia. L'evento, moderato da Alice Lorgna, responsabile della comunicazione del Premio, sarà aperto dai saluti del sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini.

"La recente tragedia del popolo ucraino - spiegano gli organizzatori del Premio - non ci ha fatto dimenticare l'altrettanto grande sciagura abbattutasi sul popolo afghano con la caduta dell'Afghanistan nelle mani dei Talebani nell'agosto del 2021. Vogliamo parlarne per tenere desta la coscienza delle persone su ciò che ancora sta accadendo in quel Paese, così come già abbiamo fatto nel 2018 occupandoci della sanguinosa guerra in Siria. E lo facciamo premiando Monika Bulaj, il suo ingegno multiforme, il suo bisogno di testimoniare, di raccontare".

