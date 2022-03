Comunali: Paita, difficile stare in c.sinistra con 5S e Sansa

(ANSA) - VENTIMIGLIA, 28 MAR - "Stiamo discutendo, ma è sicuro che il modo in cui si è presentato il centrosinistra, cioè in accordo con il Movimento 5 Stelle e con la sinistra radicale di Sansa, non è quello in cui noi vogliamo stare dentro a un'operazione politica. Faremo le nostre valutazioni, ma noi siamo i riformisti e senza la presenza dei riformisti, quella è una coalizione che purtroppo otterrà risultati modesti". Così Raffaella Paita sulle alleanze in vista delle prossime comunali.

"Come è già successo alle elezioni regionali - ha aggiunto - la componente riformista e moderata è fondamentale. Anziché seguire lo schema di Savona, dove avevano invece avuto la capacità di guardare al rapporto con i riformisti in modo serio, escludendo i Cinque Stelle, hanno voluto replicare un modello che è già stato sconfitto con il 17% alle elezioni regionali. Quindi non lo so, probabilmente amano perdere". (ANSA).