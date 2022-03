Vigili Sanremo annullano multa da 5000 euro a artista di strada

(ANSA) - SANREMO, 23 MAR - La polizia locale di Sanremo ha archiviato la multa da 5000 euro emessa il 30 luglio 2017 nei confronti del clarinettista Marco Fusi, originario di Como, che durante un'esibizione in via Matteotti, aveva esposto due cd, poi sequestrati perché venduti "senza autorizzazione". Fusi presentò opposizione. Nel ricorso si lamentava la non corretta applicazione delle norme regionali, in quanto la normativa escludeva la possibilità di sanzionare la vendita delle opere del proprio ingegno a carattere creativo. Esclusione prevista anche dalla normativa nazionale. Considerata la natura dei cd e vista la competenza artistica del musicista, la responsabile del procedimento, Alessandra Trolo, ha proposto l'archiviazione del verbale. Ed è proprio al curriculum di Fusi a cui si fa riferimento nell'ordinanza. Il musicista è noto per i tanti concerti tenuti in Italia e all'estero, tra cui anche al Parlamento Europeo. "Esprimo soddisfazione per il fatto che il comandante della polizia municipale abbia accolto in pieno le nostre istanze - dichiara l'avvocato Marco Di Domenico - a testimonianza della fondatezza della nostra azione legale".

"Sono felice di questa sentenza, che dopo cinque anni mi restituisce serenità e fiducia nelle istituzioni. Ringrazio l'autorità per il riconoscimento del valore artistico della mia opera e mi auguro che questo pronunciamento favorisca un clima di maggiore considerazione dell'utilità e del valore dei musicisti nella nostra società", commenta Fusi (ANSA).