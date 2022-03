Marina Fiera Genova, investimenti per 8,3 milioni

(ANSA) - GENOVA, 23 MAR - Investimenti per oltre 8,3 milioni sul periodo 2021-2028 previsti da Porto Antico Spa per il ramo d'azienda "Marina Fiera di Genova". E' quanto emerge dal piano industriale collegato alla domanda della Porto Antico Spa per l'accorpamento e la proroga delle concessioni sino al 2050 intestati a Fiera di Genova Spa, comprendenti aree e specchi acquei a levante del distretto industriale delle riparazioni navali di Genova. Gli interventi programmati per infrastrutture marine indicano una spesa di 4 milioni e 455 mila euro, suddivisi tra Darsena interna (1 milione e 240 mila euro), Darsena esterna (3 milioni e 110 mila euro) e Darsenette (105 mila euro). L'investimento per la tendostruttura è di 3 milioni e 177mila euro, per le aree esterne 638mila euro, per infrastrutture tecnologiche 190 mila euro e 195 mila per Spina Servizi.

Il piano industriale considera le numerose novità sul Waterfront di Genova, a cominciare dalla progressiva indisponibilità delle banchine D ed E a causa della realizzazione della nuova Torre Piloti con previsione della sospensione della concessione per 690 giorni di lavori complessivi. A seguito della realizzazione del canale di levante del Waterfront si procede con la nuova sistemazione delle associazioni subacquee sotto la Tendostruttura. Si punta sul riordino del piano ormeggi, conseguente alla realizzazione della banchina F, che permetterà di ospitare barche di maggior dimensioni. "La collocazione di servizi marittimi e diportistici in strutture stabili permetterà di ottenere la classificazione del porticciolo come Marina Resort - si spiega nel documento del piano industriale -, prevedendo di aumentare le tariffe di ormeggio e potenziare i servizi all'utenza". (ANSA).