Simboli neofascisti di fronte Arci, "non è la prima volta"

(ANSA) - LA SPEZIA, 22 MAR - Simboli neofascisti sono stati dipinti su un muro di fronte al Circolo Arci Canaletto, nell'omonimo quartiere della Spezia. Lo denunciano i gestori del luogo di aggregazione, che sorge vicino alla Biblioteca civica Beghi. "Non è la prima volta che ci troviamo di fronte a rigurgiti come questo, già in passato sono apparsi sui nostri muri segni che rimandavano a epoche buie del nostro Paese", scrivono in una nota. A loro la solidarietà della Cgil. "Siamo certi che le compagne e i compagni del Canaletto non si lasceranno intimidire - ha detto il segretario provinciale Luca Comiti - e continueranno a portare avanti il loro lavoro culturale e sociale che ha fatto diventare il Circolo un fondamentale punto di riferimento del quartiere e della città".

(ANSA).