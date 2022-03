Comunali Genova: Bucci, non ci sarà derby nel centrodestra

(ANSA) - GENOVA, 21 MAR - Nel centrodestra alle elezioni amministrative a Genova "non vedo nessun rischio derby tra partiti e liste civiche, nelle riunioni ho visto grande accordo.

Avremo le liste dei partiti più due liste civiche considerando la Lista Toti 'quasi' un partito". Lo afferma il sindaco di Genova Marco Bucci all'inaugurazione di un point elettorale della Lega nel centro storico riferendosi alla competizione tra i partiti e liste civiche per risultare il più votato. "Quattro partiti e tre liste civiche con Toti oppure cinque partiti e due liste civiche, - sintetizza Bucci in merito allo schieramento di centrodestra - noi avremo una lista civica che non porterà il mio nome almeno per adesso come accordo, si chiamerà 'Genova Domani' e sarà una lista aperta chi vuole partecipare senza alcun nome, neanche quello del sindaco come condizionamento.

Quando lavoriamo per la città i marciapiedi non sono né di destra né di sinistra". (ANSA).