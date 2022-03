Comunali Genova: Rixi, obiettivo c.destra vincere primo turno

"L'obiettivo del centrodestra a Genova è vincere al primo turno, le percentuali dei singoli partiti le vedremo, ma vogliamo la riconferma di una squadra che ha lavorato bene e di un sindaco come Marco Bucci che ha dato una svolta alla città". Lo dichiara il deputato e segretario della Lega in Liguria Edoardo Rixi all'inaugurazione di un point elettorale della Lega nel centro storico di Genova a cui ha partecipato anche il sindaco.

"Diciamo che ci sono tanti altri temi oltre e prima del patrocinio al Gay Pride che vanno risolti a Genova. - interviene Rixi sulla priorità indicata dal candidato sindaco del centrosinistra e del M5S Ariel Dello Strologo - Mi sembra che l'amministrazione comunale sia sempre stata aperta ai diritti di tutti, al sindaco gli si può dire di tutto tranne che di essere un estremista. E' evidente che ci sono tante altre problematiche, non a caso abbiamo aperto uno spazio nel centro storico, che è un quartiere che fa ancora fatica a trovare una sua dimensione, dove l'amministrazione investirà molti soldi nei prossimi anni per arrivare a una riqualificazione completa dell'area".

Presente il capogruppo della Lega alla Camera Riccardo Molinari secondo cui "l'obiettivo della Lega a Genova è vincere al primo turno, vedere riconosciuto il grande lavoro che il sindaco Bucci ha fatto, che l'amministrazione di centrodestra ha fatto, cinque anni fa è stata la Lega a spingere fortemente la candidatura di Bucci e credo che sia sotto gli occhi di tutti che abbiamo fatto la scelta giusta". (ANSA).