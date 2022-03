Cimiteri: mancano sacchi, tempi lunghi per tumulazioni a Genova

(ANSA) - GENOVA, 18 MAR - Da mesi in diversi cimiteri della città vanno a rilento le operazioni di tumulazione ed esumazione delle salme. Lo denuncia il capogruppo in Consiglio regionale di Linea Condivisa Gianni Pastorino. "Tantissime famiglie sono in attesa da almeno gennaio di poter dare sepoltura ai propri cari.

Ci sono arrivate numerose segnalazioni dal Cimitero Monumentale di Staglieno ma la situazione è simile nei diversi camposanti del Comune di Genova".

"Ad oggi - continua Pastorino - ci sono numerose salme in attesa di sistemazione per questo motivo: se infatti mancano i sacchi non si può raccogliere la salma vecchia per poter collocare la nuova. Ci sono salme ferme in deposito da gennaio, in attesa di una sistemazione. Foscolo sosteneva che 'la civiltà dei popoli si riconosce dal culto dei morti'. Seguendo la riflessione del poeta, la giunta Bucci si dimostra poco civile e poco sensibile alle esigenze di tante famiglie che, oltre al dolore della perdita dei propri cari, devo sopportare il dolore per una degna sepoltura in tempi ragionevoli".

La causa principale di questo rallentamento è la mancanza di sacchi che permettano lo spostamento di salme. Per questo motivo si deve attendere settimane per poter liberare colombari. La stessa problematica vale per le esumazioni a terra e per la raccolta. "Oggi i sacchi a norma dedicati ai resti delle esumazioni - ha spiegato il vicesindaco Massimo Nicolò - sono disponibili. Avevamo avuto una criticità nell'approvvigionamento che è stata risolta per cui provvederemo celermente, come abbiamo sempre fatto, a smaltire quelle salme che sono ancora in attesa". (ANSA).