Genoa 5-1 alla Sanremese, ancora out Piccoli e Ekuban

(ANSA) - GENOVA, 02 MAR - Prove generali anti Empoli per il Genoa di Blessin impegnato oggi in un allenamento congiunto con la Sanremese compagine che milita in serie D. I rossoblù hanno poi sfidato la formazione ponentina in una gara da due tempi utilizzata dal tecnico tedesco per provare varie soluzioni, soprattutto in attacco dove perdurano le assenze di Ekuban e Piccoli.

5-1 il risultato finale per il Genoa che ha visto andare a segno Gudmundsson ed Hefti entrambi con una doppietta ed Amiri su calcio di rigore, in campo per un tempo anche Destro, rimasto in panchina contro l'Inter.

Assenti invece Maksimovic e Bani, entrambi però in miglioramento, oltre agli indisponibili Masiello, Criscito, Vanheusden e Cambiaso. Problema al ginocchio invece per Czyborra che sarà sottoposto ad accertamenti nei prossimi giorni. (ANSA).