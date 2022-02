Comunali: Cairo Montenotte; Briano si ricandida con lista civica

(ANSA) - SAVONA, 26 FEB - L'avvocato Fulvio Briano ha presentato ufficialmente questa mattina la sua candidatura a sindaco di Cairo Montenotte (Savona), paese di cui è già stato primo cittadino dal 2006 al 2016. Briano, per anni legato politicamente al Pd di cui è stato anche segretario provinciale, sarà a capo di una lista civica denominata "+Cairo". "Oggi inizia un nuovo, stimolante percorso - le sue prime parole da candidato sindaco - per tutti i cittadini cairesi che vogliono rilanciare la nostra città caduta in questi anni in una crisi evidente a tutti. Non possiamo diventare una dépendance degli equilibri politici fatti con il bilancino e stabiliti altrove.

Dobbiamo, piuttosto, restituire a Cairo e ai cairesi la dignità e l'importanza che meritano, partendo da un rilancio economico e sociale costruito su basi solide. +Cairo è un nuovo contenitore programmatico per arrivare a una lista civica vera, inclusiva, indipendente. Ci sarà il mio impegno al 100% come sempre, e so che ci sarà l'appoggio dei moltissimi cairesi che mi hanno già confermato piena disponibilità".

Non è ancora detto che lo sfidante di Briano sia il sindaco uscente di centrodestra Paolo Lambertini: la scorsa settimana il senatore della Lega Paolo Ripamonti ha messo in dubbio la sua ricandidatura scatenando la reazione dei vertici di Cambiamo, e lunedì è previsto un vertice della coalizione per trovare un punto d'incontro.

Briano dovrà inoltre guardarsi dalla concorrenza di un'altra candidata sindaco, Giorgia Ferrari: l'attuale capogruppo di minoranza in Comune non ha ancora sciolto ufficialmente le riserve, ma salvo sorprese si presenterà con una lista autonoma che potrebbe sottrarre elettori di area centrosinistra a Briano.

