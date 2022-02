Baby gang compiva rapine a Loano,carabinieri denunciano 4 minori

(ANSA) - SAVONA, 21 FEB - I carabinieri di Loano hanno identificato quattro minorenni ritenuti responsabili di rapine nell'agosto 2021, nella città della riviera, ai danni di due turisti 18enni e di uno straniero minorenne. La baby gang aveva picchiato le proprie vittime derubandole del cellulare e soldi.

I quattro sono stati denunciati alla Procura della Repubblica dei minorenni di Genova.

Sempre i carabinieri di Loano hanno denunciato uno straniero di 33 anni considerato responsabile di due furti avvenuti il 6 febbraio scorso ai danni del bar della stazione ferroviaria e del fast food "Jolly" di Loano. L'uomo, nella stessa notte, avrebbe prima sfondato la vetrina del fast food rubando alcuni generi alimentari, 50 euro in contanti ed uno zaino, successivamente avrebbe preso di mira il bar della stazione: entrato sfondando una porta laterale, era stato messo in fuga da un dipendente che era all'interno. L'autore è stato identificato attraverso le testimonianze, i rilievi tecnici e le immagini della videosorveglianza. Non è stata fornita al momento alcuna informazione su un suo eventuale coinvolgimento anche in altre due spaccate avvenute la settimana successiva ai danni di un altro bar e di un "compro oro". (ANSA).