Minacce di morte agli agenti, nei guai 'telefonista' seriale

(ANSA) - GENOVA, 18 FEB - E' tornato a colpire il "telefonista seriale" che per tutto il 2020 aveva annunciato decine di bombe a Genova. L'uomo, 46 anni, ieri pomeriggio ha composto di nuovo il 112 e ha annunciato che avrebbe ucciso tutti i carabinieri e i poliziotti presenti alla stazione Brignole. Dopo la telefonata i militari hanno controllato le telecamere di videosorveglianza della zona e lo hanno individuato poco lontano dalla stazione, vicino una cabina telefonica. A quel punto una pattuglia, la stessa che lo aveva identificato due anni fa, lo ha denunciato per procurato allarme.

L'uomo a dicembre 2020 era stato denunciato per circa 30 telefonate anonime per le quali erano stati evacuati uffici, scuole, stazioni. Il motivo delle telefonate sarebbe stata la sua acredine nei confronti delle forze dell'ordine scatenata da una multa ricevuta a inizio anno e poi da una "rimprovero" per il mancato uso corretto della mascherina a luglio. (ANSA).