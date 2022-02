Covid: continuano a calare positivi e ricoveri, ancora 12 morti

(ANSA) - GENOVA, 17 FEB - Continuano a calare, in Liguria, i positivi al covid e i ricoveri a causa del virus. Gli ospedalizzati sono 530, 15 meno di ieri, ma sono in aumento al pediatrico Gaslini dove ci sono 18 ricoverati (nessuno in terapia intensiva), 3 più di ieri. Tra i malati 26 sono in terapia intensiva (115 non vaccinati), come ieri. I guariti sono 1904. I morti 12, con età compresa tra i 62 e i 101 anni. Da inizio pandemia i morti sono 5043. I positivi sono20491, 689 in meno rispetto a ieri. I nuovi casi sono 1227 a fronte di 11935 tamponi (2461 molecolari, 9474 test rapidi). Il tasso di positività è del 10,28%.I nuovi positivi sono 570 nell'area di Genova, 227 nel Savonese, 162 nello Spezzino, 135 nel Tigullio, 125 nell'Imperiese, 8 non sono residenti in regione. In isolamento domiciliare ci sono 19946 persone, 676 meno di ieri, e in sorveglianza attiva ce ne sono 4783. Nelle ultime 24 ore sono state fatte 5271 vaccinazioni: appena 250 prime dosi, 1169 seconde dosi, 3852 dosi booster (ANSA).