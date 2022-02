Scoperti nel Savonese 9 Bed & Breakfast abusivi e 2 irregolari

(ANSA) - GENOVA, 16 FEB - I militari della Guardia di finanza del Comando Provinciale di Savona hanno scoperto 7 Bed & Breakfast abusivi nei comuni di Savona, Celle Ligure, Varazze e Pontinvrea. In un caso una struttura ubicata nel capoluogo, gestita da un cittadino albanese, operava da oltre 5 anni senza aver mai regolarizzato la propria posizione. Un altro B&B abusivo è stato scoperto a Ceriale e uno a Finale dai militari di Albenga e Finale. Riscontrate irregolarità fiscali e nella conduzione in una struttura a Garlenda e in una ad Alassio. Per tutti i titolari delle strutture abusive sono scattate denunce penali, per aver omesso di comunicare le generalità degli ospiti all'Autorità di Pubblica Sicurezza e sanzioni amministrative per aver esercitato l'attività ricettiva in assenza delle prescritte autorizzazioni. I gestori saranno poi segnalati ai comuni, per il ricalcolo e recupero dei tributi locali evasi. (ANSA).