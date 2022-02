Crociere: Costa riparte con tutta la flotta

(ANSA) - GENOVA, 14 FEB - Costa Crociere prosegue con il suo piano di ripartenza per il 2022. Il 5 marzo salperà per la sua prima crociera la nuova Costa Toscana e da quel giorno un numero crescente di navi della compagnia tornerà ad operare, aggiungendosi a quelle già attualmente in servizio. Nella prossima estate, l'intera flotta Costa sarà nuovamente operativa. Il programma prevede oltre 1.800 crociere da primavera 2022 all'inverno 2022-23, con 179 destinazioni in tutto il mondo. Tra le novità ci sono le crociere in Turchia. Dopo Costa Toscana, il programma di ripartenza della compagnia prevede Costa Favolosa il 28 aprile, con le "mini crociere" nel Mediterraneo, Costa Venezia il 1° maggio da Istanbul, con un nuovo ed unico itinerario di una settimana in Turchia e Grecia, e Costa Smeralda il 7 maggio, che offrirà un itinerario di una settimana nel Mediterraneo occidentale. Costa Pacifica riprenderà il 4 giugno da Bari, alla scoperta di Grecia e Malta. Le crociere di due settimane nelle isole Canarie e nelle isole Azzorre, ad aprile e maggio, saranno effettuate da Costa Luminosa, mentre Costa Fortuna tornerà ad operare il 12 giugno in Nord Europa. Dopo la stagione invernale in Sud America, rientreranno nel Mediterraneo anche Costa Diadema e Costa Deliziosa, mentre Costa Firenze, terminata la stagione a Dubai, sarà a Genova il 7 aprile, per iniziare il suo programma di crociere in Spagna, Italia e Francia. Su tutte le navi resterà in vigore il Costa Safety Protocol, contro il covid. L'offerta di Costa sarà ricca e completa anche nell'inverno 2022-23, quando torneranno anche i grandi viaggi di Costa. (ANSA).