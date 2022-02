Covid: tornano a salire i ricoveri, positivi sono meno di 25mila

(ANSA) - GENOVA, 14 FEB - Dopo giorni di discesa, torna a salire il numero dei ricoveri per covid in Liguria. Sono 21 più di ieri per un totale di 619 e tra questi 24, erano 26, sono in terapia intensiva (16 non vaccinati). Il maggior incremento di ricoveri è avvenuto al Galliera (+15, 115) e nel Savonese (+7, 129). E nella provincia di Savona il virus pare correre con più forza. Qui i nuovi positivi sono 139, il numero nettamente più alto rispetto agli altri territori con l'eccezione di Genova, ma con un numero nettamente più alto di abitanti. A Genova sono 264, ma nell'Imperiese sono 33, nel Tigullio 59 e nello Spezzino 48. Complessivamente i nuovi casi sono 543, a fronte di 5373 tamponi (1519 molecolari e 3854 test rapidi). Il tasso di positività è del 10,10%. Il numero complessivo dei positivi in Liguria è ancora in calo e si attesta a 24377. C'è stato un decesso, un uomo di 94 anni al San Martino, che porta il numero dei morti dainizio pandemia a 5002. In isolamento domiciliare ci sono 23746 persone e in sorveglianza attiva 5710. Nelle ultime 24 ore sono state fatte 3324 vaccinazioni: 123 prime dosi, 769 seconde dosi, 2442 dosi booster.

Il presidente Giovanni Toti sottolinea: "La campagna vaccinale in Liguria prosegue: da inizio febbraio sono oltre 7800 le prime dosi e oltre 80mila le terze dosi somministrate, e 3.324 quelle nelle ultime 24 ore. La pandemia rallenta. Un anno fa - precisa Toti - erano 62 i ricoverati in terapia intensiva negli ospedali della Liguria, oggi sono 24, di cui 16 non vaccinati. Il leggero incremento del numero dei ricoverati totali registrato oggi è legato solo alle minori dimissioni dai reparti effettuate nella giornata di domenica, e in ogni caso arriva dopo diversi giorni di discesa".