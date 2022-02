Sul palco le Farfalle Azzurre che tifano per 'Sangio'

(ANSA) - SANREMO, 05 FEB - Volteggiano sul palco dell'Ariston al ritmo di Upside Down: sono le Farfalle Azzurre, le campionesse olimpiche di ginnastica ritmica.

Le atlete hanno il loro Big preferito in gara, Sangiovanni (il cui brano si intitola proprio 'Farfalle') come testimonia un video che stanno pubblicando sui loro canali: "Ciao Sangio, siamo le farfalle olimpiche, un grandissimo in bocca al lupo per il tuo Sanremo". (ANSA).