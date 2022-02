Mahmood & Blanco, Morandi-Jova? nessun aiuto, hanno spaccato

(ANSA) - SANREMO, 05 FEB - "Dire che a Gianni Morandi serve una mano è una cazzata. Morandi e Jovanotti hanno spaccato, sono due mostri sacri. Non c'è altro da dire". Mahmood & Blanco non entrano nella querelle sul peso che ha potuto avere la presenza ieri sera di Jovanotti, autore del pezzo in gara di Morandi, per la vittoria nella serata delle cover.

"Hanno vinto perché l'esibizione era figa, per la magia che si è creata tra loro", hanno detto i due artisti, favoriti alla vittoria finale del festival. (ANSA).