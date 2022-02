Annullo filatelico Poste Italiane per 72^ edizione Festival

(ANSA) - SANREMO, 04 FEB - Poste Italiane ha inaugurato stamattina, in via Matteotti, di fronte al cinema Centrale, di Sanremo, uno stand al quale sarà possibile richiedere un annullo filatelico legato alla 72/ma edizione del Festival della Canzone Italiana. Lo spazio filatelico temporaneo resterà aperto fino alle 17 di oggi e domani dalle 12 alle 18. Al momento dell'apertura, molta gente era già in coda per ottenere l'annullo realizzato nel formato tondo e riproducente il logo della manifestazione e il numero dell'edizione 2022. Alla cerimonia di apertura dello stand erano presenti gli assessori del Comune di Sanremo Giuseppe Faraldi (turismo) e Silvana Ormea (cultura); il direttore della Filiale di Imperia di Poste Italiane, Antonio Inverno e la referente di filatelia Nord-Ovest Annamaria Gallo. Il timbro figurato relativo all'annullo sarà anche disponibile, presso lo sportello filatelico di mia Roma a Sanremo negli orari di apertura dell'ufficio al pubblico, a partire da lunedì 7 febbraio e per i centoventi giorni successivi all'evento. Successivamente il timbro sarà depositato presso il Museo Storico della Comunicazione di Roma per entrare a far parte della collezione storica postale. (ANSA).