Sanremo: Massimo Ranieri, vorrei fare il direttore artistico

(ANSA) - ROMA, 03 FEB - Massimo Ranieri , in gara a Sanremo con l'intensa 'Lettera di là dal mare', è pronto a fare il direttore artistico e conduttore della kermesse. "Ogni anno, appena finisce il Festival, qualcuno fa il mio nome. Se dovessero propormelo direi di sì. Ho già le valigie pronte e verrei a piedi", dice.

"Lo vorrei. Mi sono illuso più volte ma non se ne è mai fatto niente", spiega. Al suo fianco vedrebbe bene Loretta Goggi.

"Abbiamo lavorato insieme la prima volta nel '72, '73. C'è affetto, amicizia, aldilà della stima che ci lega. E' una brava attrice, sa cantare, sa presentare... Non sarebbe perfetta, sarebbe perfettissima per Sanremo. Ci capiremmo con uno sguardo", conclude. (ANSA).