Amadeus, sono sempre stato contrario al sessismo

(ANSA) - SANREMO, 01 FEB - "Non mi appartiene nessuna forma di sessismo: quella di due anni fa, finita al centro delle polemiche, era solo una frase detta dalla compagna di Valentina Rossi e ripetuta identica. Sono rimasto tranquillo, avevo deciso che il palco sarebbe stato calcato da molte signore di ogni stile e storia e così è stato. Quella polemica avrebbe travolto chiunque, ma io non mi sono fatto prendere", dice Amadeus in conferenza stampa a Sanremo. "Quello che accade ora al festival non è frutto di quella esperienza, Drusilla non è figlia di quella polemica: il mio pensiero è di totale libertà per la persona che sale sul palco. Anche parlare di inclusione vuol che dire qualcuno è rimasto escluso, ma nessuno deve essere escluso da nulla. Certamente rispetto a due anni fa sono maturato, ma sono sempre stato così, ancora prima di fare Sanremo", aggiunge.

