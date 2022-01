In giorno Memoria svastiche e scritta Hitler in scuola Imperia

(ANSA) - IMPERIA, 27 GEN - Nel giorno della Memoria sono spuntate alcune svastiche e la scritta "W Hitler" in una scuola elementare di Imperia, in via degli Ulivi. Lo sfregio è stato fatto da alcuni ladri dopo avere rubato un computer e danneggiato alcune lavagne elettroniche. La polizia ha acquisito i filmati delle telecamere a circuito chiuso del sistema di videosorveglianza del Comune e sta sentendo alcune persone per risalire agli autori. (ANSA).