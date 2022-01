Green pass: controlli Nas in Liguria, nessuna violazione

(ANSA) - GENOVA, 25 GEN - Sono circa 80 le farmacie e i centri vaccini controllati in tutta la Liguria dai carabinieri del Nas nell'ambito della campagna contro i furbetti del green pass. Le verifiche, in tutto il Nord Italia, sono state disposte nei giorni scorsi dal comando tutela sanità di Milano.

In una settimana sono stati una decina i militari del nucleo impegnati nell'attività in tutta la regione. I carabinieri hanno controllato i documenti di identità e i codici fiscali di chi si presenta per fare i tamponi e al momento non sono emerse irregolarità. Il servizio è stato deciso dopo l'aumento di casi di positivi che si sono presentati con il codice fiscale di amici e conoscenti no vax in modo da fare risultare anche loro positivi e successivamente guariti. Le verifiche andranno avanti ancora nei prossimi giorni.

"Abbiamo constatato - aveva spiegato nei giorni scorsi il comandante gruppo tutela della salute dei carabinieri di Milano, Salvatore Pignatelli - che a volte per questioni di rapidità non veniva riscontrata identità della persona, e questo si prestava ad abusi: c'era chi si presentava con la tessera sanitaria di altri. Tra gli abusi possibili quello di sottoporre a tampone persone positive con più tessere sanitarie in diverse farmacie, per far emettere Green pass a nome di soggetti non immunizzati".

