Furbetti dei vaccini, i Nas nell'hub di Camporosso

(ANSA) - CAMPOROSSO, 24 GEN - Un'ispezione è stata effettuata, stamani, dai carabinieri del Nas all'interno dell'hub vaccinale di Camporosso, che serve tutta la zona del comprensorio Intemelio. I militari hanno controllato la regolare registrazione di chi doveva essere vaccinato e soprattutto la richiesta dei documenti, contro eventuali 'furbetti' del vaccino in particolare chi si presenta fornendo generalità diverse dalle proprie, con l'intento di favorire con o senza compenso qualche no vax. Il centro di Camporosso, gestito da Asl 1 con la Croce Azzurra Misericordia (per la parte tecnica e amministrativa), è risultato essere in perfetta regola. Analoghe ispezioni sono state già effettuate anche a Taggia e Imperia. (ANSA).