Ammalato di Covid viola quarantena per spacciare, arrestato

(ANSA) - LA SPEZIA, 25 GEN - I carabinieri del Radiomobile della Spezia ha arrestato un pusher, ammalato di covid, sorpreso in strada a spacciare. All'uomo sono stati sequestrati considerevoli quantitativi di cocaina e denaro contante.

I militari della Sezione Operativa, in una zona al confine con Vezzano Ligure hanno sorpreso un 26enne di origini albanesi che aveva ceduto una confezione di cellophane, risultata contenere un grammo di cocaina, a un commerciante del posto. La perquisizione a carico dell'uomo, da poco in Italia e in attesa di regolarizzare la propria posizione, e del veicolo a lui in uso ha permesso di rinvenire un altro grammo di coca nascosto sotto il sedile e 500 euro in contanti. Nella successiva perquisizione dell'abitazione sono stati trovati altri 7.400 euro in contanti, anch'essi sottoposti a sequestro in quanto ritenuti provento di attività di spaccio. L'arrestato riferiva anche che giorni prima era risultato positivo al covid-19, da cui è poi risultato non essere ancora guarito, ed è stato sanzionato anche per tale violazione e poi sottoposto agli arresti domiciliari in attesa dell'udienza di convalida. (ANSA).