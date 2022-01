Al Teatro Sociale di Camogli riparte la stagione per ragazzi

(ANSA) - GENOVA, 24 GEN - Al via al Teatro Sociale di Camogli la stagione per ragazzi. Sette spettacoli da gennaio ad aprile per riportare sul palco le attività sospese a causa della pendemia. Si parte il pomeriggio di domenica 30 gennaio con lo spettacolo di teatro nero e di teatro d'ombre "Caro Lupo" a cura della compagnia Drogheria Rebelot; domenica 13 febbraio sarà la volta de "Il Gatto con gli stivali"; mentre nel mese di marzo ci sarà "Riticiclando" un laboratorio concerto suonato con strumenti riciclati; un omaggio a Hugo Pratt con lo spettacolo in musica "Corto Maltese; una ballata del mare salato" e l'ultimo spettacolo della Fondazione Luzzati - Teatro della Tosse "Vita da burattini". Il cartellone si chiude ad aprile con gli spettacoli "Capricciolò, il violino di Niccolò Paganini" e "L'Orlando Furioso, invito alla lettura di un classico" a cura del cantastorie Franco Picetti.

"Con questa rassegna pensata per loro, i bambini e le loro famiglie potranno ritornare a ridere e a emozionarsi: con un programma che è anche una finestra di socialità, un progetto in sintonia con il nome stesso del Teatro" è il commento di Giuseppe Acquaviva, Sovrintendente del teatro Sociale di Camogli, che conclude - La rassegna si propone di offrire una varietà di linguaggi: dal teatro d'attore al Teatro Nero, dalla tecnica delle ombre a quello della musica e dei burattini, al cantastorie per arrivare a tutti, divertendo, emozionando e anche facendo pensare". (ANSA).