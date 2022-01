Toti: Liguria verso conferma zona gialla

(ANSA) - GENOVA, 20 GEN - "In attesa del report ministeriale di domani, la Liguria sembrerebbe confermarsi in zona gialla anche per la prossima settimana". Lo afferma il presidente della Liguria Giovanni Toti. "Nonostante la circolazione del virus in regione resti ancora alta, i posti in terapia intensiva e quelli in area medica si confermano stabili. Per questo dobbiamo dire grazie alla campagna vaccinale", dice Toti (ANSA).