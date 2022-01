Polizia sgombera ex batteria Granarolo occupata da anarchici

(ANSA) - GENOVA, 18 GEN - Sgombero in corso questa mattina per l'ex batteria di Granarolo, occupata il 2 gennaio da un gruppo di anarchici. Lo spazio, che si trova nella parte alta di via Bartolomeo Bianco, dove a ottobre fu sgomberato lo storico centro sociale Terra di nessuno, è di proprietà del Demanio che aveva sporto denuncia per l'occupazione. I locali, già sede di uno sfasciacarrozze abusivo, e per questo ribattezzati 'Sfascio occupato' si trovano in una pesante situazione di degrado.

Diversi abitanti della zona avevano lamentavano musica ad alto volume e il fumo provocato dalle sterpaglie bruciate per tentare di ripulire il cortile intorno ai locali. Sul posto, da questa mattina, ci sono agenti in tenuta anti-sommossa e la Digos che sta mediando per convincere gli occupanti - in tutto una decina - a lasciare lo spazio. Gli anarchici hanno chiesto per uscire la presenza degli avvocati e stanno chiamando rinforzi per portare via strumentazioni e oggetti utilizzati in queste settimane di occupazione. (ANSA).