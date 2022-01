Amadeus in auto da Roma a Sanremo con canzoni del Festival

(ANSA) - SANREMO, 17 GEN - "Buona domenica a tutti, eccoci in machina in direzione Sanremo. Ci trasferiamo lì da oggi fino alla fine del Festival e non vedo l'ora di farvi ascoltare le canzoni in gara, che sto continuando ad ascoltare adesso, perché sono bellissime e mi fanno compagnia fino appunto a Sanremo".

Così Amadeus, direttore artistico e conduttore del 72/mo Festival di Sanremo (1-5 febbraio) annunciava dal proprio profilo Instagram l'arrivo nella città dei Fiori, ascoltando le canzoni in gara, a suo giudizio tutte "bellissime". In settimana, in Prefettura a Imperia, è prevista la riunione del Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica, per definire gli ultimi aspetti operativi prima dell'inizio della manifestazione.

