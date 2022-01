Hub vaccinale Camporosso imbrattato con scritte no vax

(ANSA) - CAMPOROSSO, 16 GEN - Scritte e volantini contro il governo Draghi e la "dittatura nazisanitaria" sono stati trovati al centro vaccinale di Camporosso. "Draghi stupratore dei diritti umani. La storia insegna, l'uomo non impara" è lo slogan che ignoti hanno scritto, utilizzando una vernice spray di colore arancione, danneggiando la targa del centro polivalente Giovanni Falcone, dove è stato allestito l'hub vaccinale.

Accanto alla frase compare la "W" inscritta nel cerchio, simbolo dei No Vax. Ma non è tutto. I contrari al vaccino hanno lasciato anche un altro slogan: "Nazisti governo", scritto su un muretto.

Trovati anche alcuni volantini con riferimento al nazismo e a George Orwell, con la scritta "In tempi di menzogna universale, dire la verità è un atto rivoluzionario". Un sopralluogo è stato effettuato dai carabinieri accompagnati dal consigliere comunale di Camporosso Enzo Freno. (ANSA).