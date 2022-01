D'Aversa: Manca spirito battagliero

Terza sconfitta consecutiva per la Sampdoria per la seconda volta rimontata in casa. "Siamo partiti meglio rispetto al Torino sia ad inizio partita che ad inizio secondo tempo ma è chiaro che non siamo stati bravi a mantenere il vantaggio-ha spiegato D'Aversa- e anche sui due gol subiti l'errore è stato concedere i cross più che le reti vere e proprie". Una Sampdoria alla quale è mancata probabilmente un po' di grinta e forse ha sentito la paura della classifica. " Ma la paura non deve fare da padrona. Abbiamo avuto tre possibilità in casa con Venezia, Cagliari e Torino di allontanarci da questa posizione e in tutti i casi siamo stati rimontati. Col Venezia abbiamo pareggiato mentre le altre due le abbiamo perse. Dobbiamo ricompattarci e ritrovare lo spirito battagliero per portare via un risultato positivo. La differenza in questo tipo di partite - ha sottolineato D'Aversa - la fa la determinazione, la voglia di portare a casa il risultato a tutti i costi. Faccio un esempio: sul cross di Lukic bisognava, sportivamente parlando, ribaltarlo senza farlo concludere. Nelle partite di calcio la differenza, ripeto, la fa la voglia e in parte la malizia. Dopo il secondo gol del Torino ad esempio non si è praticamente più giocato eppure abbiamo avuto comunque due occasioni clamorose con Thorsby e con Quagliarella che se avessimo finalizzato ora parleremmo di un risultato diverso". (ANSA).