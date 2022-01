Riomaggiore e Vernazza, Regione chiuda iter vigneti storici

(ANSA) - GENOVA, 11 GEN - I Consigli comunali di Riomaggiore e di Vernazza chiedono a Regione Liguria per veder concluso l'iter per il riconoscimento dei vigneti storici ed eroici, come previsto dalla legge 238/2016. "Il recupero delle terre incolte - si legge nella nota - è una tematica di vitale importanza per le Cinque Terre, ma purtroppo ad oggi non è ancora possibile veder riconosciuto formalmente questo valore perché manca da troppo tempo una delibera della Giunta regionale che ne definisca l'iter.

Questo riconoscimento sarebbe cruciale anche per ottenere un punteggio maggiore in caso di richieste di finanziamenti o partecipazione a bandi specifici. Non si tratta solo di un riconoscimento formale, ma di uno strumento fondamentale per le aziende agricole e gli appassionati". "Abbiamo chiesto al Consiglio comunale un voto di indirizzo per spingere l'iter amministrativo da parte di Regione Liguria - ha spiegato il sindaco Fabrizia Pecunia -. Il decreto Interministeriale 30/6/2020 dispone che gli interessati possano presentare alle Regioni di competenza la domanda per il riconoscimento di vigneto eroico e storico. Ma per farlo Regione Liguria deve prima concludere l'iter previsto da questo decreto, in modo da poter attuare, con delibera di giunta regionale, la procedura che permette ai singoli agricoltori di presentare domanda per vedere riconosciuto per il proprio terreno queste due caratteristiche molto importanti, come fatto da Regione Veneto, per esempio. Abbiamo appoggiato e sostenuto l'iniziativa partita da Vernazza - prosegue Pecunia - in quanto se a farsi portavoce di questa istanza saranno in maniera sinergica tutti i Comuni e il Parco Nazionale delle Cinque Terre, la richiesta avrà ancora più forza, dando maggiore voce al territorio. Chiediamo a tutte le Istituzioni interessate, alle associazioni e ai cittadini - conclude Pecunia - di unirsi alla nostra voce per essere più forti e coesi". (ANSA).