Sanremo: Maria Chiara Giannetta al fianco di Ama per una sera

(ANSA) - ROMA, 10 GEN - A 20 giorni dal festival di Sanremo 2022, al via il 1 febbraio, si va componendo il cast che affiancherà Amadeus sul palco dell'Ariston. Dopo l'annuncio di Checco Zalone, la manifestazione - secondo quanto riporta Repubblica - incassa il sì di Maria Chiara Giannetta, la protagonista della fortunata fiction di Rai1 Blanca. L'attrice sarà una delle cinque donne protagoniste, una per sera, nello schema già sperimentato da Amadeus.

L'attrice 29enne ha cominciato dal teatro per poi approdare in tv: in primavera l'attende il ritorno nella tredicesima stagione di Don Matteo - dove era stata già coprotagonista nel 2018 -, la prima senza Terence Hill e con Raoul Bova nei panni di Don Massimo. (ANSA).