Polizia locale Spezia sequestra 3 pass invalidi in un giorno

(ANSA) - GENOVA, 10 GEN - La polizia locale della Spezia a sequestrato in un giorno tre pass invalidi in uso a persone che non ne avevano il diritto. Il primo tagliando disabili è stato sequestrato a un cittadino di origini campane. Grazie alle telecamere la Municipale ha visto che la Smart parcheggiata nello stallo disabili erano due uomini tutt'altro che disabili.

Il pass era stato rilasciato da un Comune della Campania ed era intestato a un'anziana signora. Ma dell'anziana non c'era traccia. Così la Municipale ha elevato contravvenzione e quando l'uomo campano di mezza età si è presentato col contrassegno per contestare la multa, la Polizia locale gliel'ha sequestrato.

Nel secondo caso, l'auto con pass disabili rilasciato dal Comune di Santo Stefano di Magra, era parcheggiata nello stallo a tariffa della Piazza Chiodo. Dagli accertamenti emergeva che l'anziana intestataria era da tempo ricoverata in una struttura di lunga degenza a Sarzana. Quando il conducente raggiungeva il veicolo, la pattuglia gli ha sequestrato immediatamente il pass, contestandone l'uso improprio del documento. Multa anche per non aver pagato il parcheggio.

Analoga situazione per il terzo caso: veicolo in sosta senza pagare in via Colombo con pass invalidi rilasciato dal Comune della Spezia a una persona residente ben lontano dal centro storico e che da accertamenti, risultava non essere trasportata sul veicolo trovandosi, invece, al momento, presso la propria abitazione. (ANSA).