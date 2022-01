Picchia e accoltella moglie e cognata, arrestato a Spezia

(ANSA) - LA SPEZIA, 10 GEN - Prima ha picchiato e accoltellato alla schiena la moglie con la quale stava litigando poi ha preso a cazzotti anche la cognata rompendole il naso.

L'uomo, un cittadino del Gambia di 32 anni con numerosi precedenti penali, è stato arrestato dagli uomini della squadra mobile della Spezia.

E' successo ieri sera, nella periferia spezzina. La polizia è intervenuta nell'appartamento dove era stata segnalata una violenta lite. Giunti sul posto, gli agenti si sono trovati di fronte due donne con evidenti ferite al volto e sul corpo.

All'improvviso la polizia ha notato un uomo che, uscito di corsa da una stanza, cercava precipitosamente di scappare. L'uomo è stato immobilizzato con non poche difficoltà e non prima di essere riuscito a ferire un operatore di polizia.

L'aggressore, che ha precedenti per rapina aggravata, furto aggravato, lesioni personali, danneggiamento, resistenza, , porto abusivo di oggetti atti ad offendere, accompagnato in Questura per gli accertamenti previsti ha dato di nuovo in escandescenze ma nuovamente immobilizzato è stato affidato alle cure del 118. E' stato arresto per violenza e resistenza a pubblico ufficiale e per lesioni personali aggravate. L'uomo è stato trattenuto presso le celle di sicurezza della Questura in attesa della direttissima, che si è svolta questa mattina durante la quale il giudice, dopo aver convalidato l'arresto, ha disposto la misura degli arresti domiciliari. (ANSA).