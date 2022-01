Covid: Ansaldi, in Liguria scatta piano extra ospedaliero

(ANSA) - GENOVA, 10 GEN - "La Regione Liguria ha deciso di aumentare i posti letto covid a disposizione nelle strutture a media e bassa intensità che svolgono una funzione di filtro in entrata e in uscita dagli ospedali". Lo spiega il direttore generale di Alisa Filippo Ansaldi in un punto stampa d'aggiornamento sulla pandemia. Le Asl liguri pertanto hanno già individuato e sono alla ricerca di strutture o rsa disponibili ad accogliere i malati covid non gravi, che non necessitano di un ricovero ospedaliero.

"Stiamo osservando in particolare nell'area metropolitana genovese e nel Ponente ligure un certo affollamento delle strutture perciò abbiamo deciso di implementare le strutture residenziali dedicate al covid - ha detto -.In Asl 1 e Asl 2 è stata individuata una nuova struttura che metterà a disposizione un centinaio di posti letto di bassa-bassissima intensità, la Asl 3 sta cercando posti letto, mentre Asl 4 e 5 stanno valutando il fabbisogno che al momento sembra soddisfatto dall'offerta". La gestione delle strutture sarà affidata alla Protezione Civile, il fabbisogno invece sarà stabilito da Alisa.

